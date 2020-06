Vanessa Mai (28) hat sich etwas ganz besonderes einfallen lassen! Am 16. Mai trat die Schlagersängerin bei Stefan Raabs (53) Free European Song Contest mit ihrem Song "Highlight" für Kroatien an – und sang auch einen Teil des Liedes in der Landessprache. Jetzt hat die "Ich sterb für dich"-Interpretin den Song als Single ausgekoppelt – allerdings in einer ganz anderen Sprache: Die Hälfte des Liedes wird plötzlich auf Spanisch gesungen!

Wie Sony Music Deutschland mitteilt, hat sich die 28-Jährige für die spanische Version des Songs "Highlight – No puedo estar sin ti" (zu Deutsch: Ich kann nicht ohne dich sein) Unterstützung von Tony Mateo (26), dem Sänger der Band Lérica, geholt. Vanessa singt durchgehend deutsch. Ab der Hälfte des Tracks beginnt Tonys Part auf Spanisch, und er übernimmt die Zeilen, die die ehemalige Let's Dance Teilnehmerin beim #Free-ESC zuvor auf Kroatisch gesungen hat.

Seit dem 12. Juni ist die Latin-Pop-Nummer auf allen Streaming-Plattformen abrufbar. Für das Musikvideo war es den beiden aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich, gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Stattdessen hat Tony einen Teil des Clips mit seinem Produktionsteam in Spanien aufgenommen, Vanessa in Süddeutschland.

Tony Mateo im Mai 2020 in Madrid

Vanessa Mai im Januar 2020 in Hamburg

Vanessa Mai im März 2019 in Luzern

