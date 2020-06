Daniela Büchner (42) und ihre Kids haben tierischen Familienzuwachs bekommen! Seit einigen Jahren leben die Goodbye Deutschland-Bekanntheit und ihre fünf Sprösslinge auf Mallorca. Um auch ihre Community in Deutschland auf dem Laufenden zu halten, teilt die Fünffach-Mutter regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Jetzt machten die Kult-Auswanderer eine erstaunliche Entdeckung: Sie fanden ein zurückgelassenes Katzenbaby vor einer Mülltonne und kümmern sich seitdem um den kleinen Vierbeiner!

"Wie kann man so ein kleines Mäuschen vor der Mülltonne ablegen?", fragte Daniela vollkommen fassungslos in ihrer Instagram-Story. Auf dem Schnappschuss schaut die kleine Samtpfote mit strahlend blauen Augen in die Kamera der TV-Bekanntheit. Kurz nachdem die sechsköpfige Familie das Tigerkätzchen gefunden hatte, kümmerten sich die beiden älteren Geschwister Volkan und Jada um dessen Wohl und brachten es zum Tierarzt. Die Fellnase soll aber auf keinen Fall im Tierheim landen: "Wir werden sie behalten, das bricht uns einfach das Herz", verriet Daniela.

Und auch ein Name für das kleine Kätzchen ist bereits gefunden: Obwohl Sohnemann Diego Armani die Miezekatze gerne Coco Chanel getauft hätte, entschied sich die Familie letztendlich für den Namen Romeo. Auf einer weiteren Aufnahme tapst das kleine Tigerchen dann – noch etwas zurückhaltend – durch die Wohnung und begutachtet sein neues Zuhause.

Instagram / dannibuechner Das Katzenbaby von Familie Büchner, Juni 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, bekannt durch "Goodbye Deutschland"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Kindern, Ostern 2020



