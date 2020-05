Rührende Worte zum Geburtstag! Rund eineinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) überraschend verstorben ist. Im Leben seiner Liebsten hat der TV-Star eine riesige Lücke hinterlassen, allen voran bei seinen jüngsten Kindern, den Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani. Heute feiern die Büchner-Twins ihren vierten Geburtstag – und auch bei diesem wird Papa Jens schmerzlichst vermisst. Ihre Mutter Danni (42) ist sich allerdings sicher: Der Verstorbene wäre unglaublich stolz auf seinen Nachwuchs.

"Obwohl ihr noch so kleine Menschen seid, überschüttet ihr mich mit so viel Liebe", schreibt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin auf ihrem Instagram-Account zu einer kleinen Fotoreihe. Zu den Aufnahmen ihrer Kinder am Tag der Geburt sowie zwei aktuellen Bildern, erinnert sie sich an einige schöne Momente mit den beiden zurück. Eine Sache kann die 42-Jährige aber nicht genug betonen: "Ich liebe euch unendlich und bin dankbar für die Ähnlichkeit, die ihr in vielen Dingen mit eurem Papa habt. Er wäre so so stolz auf euch."

Trotz der Trauer, die Danni und ihre Familie wohl ihr Leben lang begleiten wird, hat die Powerfrau erst vor Kurzem betont, dass sie von nun an positiv in die Zukunft blicken will. "Ich werde auch weiterhin trauern, aber ich glaube, es ist für mich und meine Trauer gut, mich von gewissen Dingen ein wenig zu lösen", meinte sie in einer Folge von Goodbye Deutschland. Im australischen Busch habe sie gelernt, loszulassen.

Instagram / dannibuechner Jenna und Diego, die Kinder von Danni und Jens Büchner

Instagram / dannibuechner Die Büchner-Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Mai 2020



