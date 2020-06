So starteten Anna-Carina Woitschack (27) und Stefan Mross (44) ins Eheleben! Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit: Die beiden Schlagerstars gaben sich in Florian Silbereisens (38) Show "Schlagerlovestory.2020" vor laufender Kamera das Jawort. In einem Traum aus Weiß trat die Blondine neben ihren Liebsten und konnte dabei die Tränen der Rührung nur schwer zurückhalten. Kein Wunder, dass die Fans bei diesen Szenen besonders interessiert, wie die zwei ihre Flitterwochen verbracht haben.

In der Talkshow MDR Riverboat plauderte das frischgebackene Ehepaar nun ganz ungeniert über seinen kurzen Liebesurlaub. Für Stefan und Anna-Carina ging es mit einem großen Camper zwei Tage lang durch den Wörlitzer Park. "Wir hatten zwei wundervolle Tage. Flitter-Stunden zu zweit in unserem Wohnmobil. Ich sehe das schon als Luxus, wenn man mit seinem eigenen Schlafzimmer und seiner Küche durchs Leben fahren darf", erklärte der Musiker. Auch seine Liebste meinte, dass sie nicht viel brauchen würden, um glücklich zu sein.

"Wir sind schon sehr romantisch. Es müssen ja nicht immer viele Rosen sein, es kann auch ein nett gedeckter Frühstückstisch vorm Wohnmobil sein mit einem frisch gemachten Rührei", meinte die 27-Jährige. Sie liebe es, einfach mal durchzuatmen und in Jogginghose ganz entspannt in den Tag zu starten. "Auch mal ein Stück Schokolade zum Frühstück", fügte sie hinzu.

Anzeige

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Anna-Carina Woitschack, Stefan Mross und Florian Silbereisen bei der "Schlagerlovestory.2020"

Anzeige

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross

Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de