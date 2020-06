Sarah (29) und Dominic Harrison (28) freuen sich riesig auf ihr zweites Kind – und alle sollen es wissen! Die YouTube-Stars bekommen nach ihrer Erstgeborenen, Mia Rose (2), eine weitere Tochter. Keine Selbstverständlichkeit: Sie hatten zuvor schon länger versucht, schwanger zu werden. Umso mehr genießen die zweifachen Eltern in spe nun Sarahs Schwangerschaft: Mit einer süßen Fotoserie feiern sie nun ihren kugelrunden Babybauch!

Via Instagram veröffentlichte Sarah ausnahmsweise gleich mehrere Schnappschüsse. Warum so viele? "Konnte mich nicht entscheiden – daher gleich vier Fotos", schrieb die Beauty dazu. Kein Wunder: Ein Bild ist süßer als das nächste! Auf jeder Aufnahme setzt das Paar Sarahs Bauch gekonnt in Szene. Ihr enges, sportliches Kleid bringt die XXL-Kugel zudem besonders zur Geltung. Und was auf den Fotos ebenfalls kaum zu übersehen ist: Domi und seine Frau wirken verliebt wie eh und je!

Wie auch an der stolzen Größe des Babybauchs zu erkennen ist, dauert es nicht mehr allzu lange, bis die Influencer ihr zweites Baby zum ersten Mal in die Arme schließen können: Sarah befindet sich inzwischen in der 32. Schwangerschaftswoche. Freut ihr euch schon auf weitere Updates? Stimmt ab!

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Juni 2020

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison



