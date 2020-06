Christina Aguilera (39) und ihr Sohn Max Bratman (12) sind in Plansch-Laune! Regelmäßig teilt die Sängerin mit ihren Fans im Netz Einblicke in ihr Privatleben. Ihre beiden Kinder Max und Summer Rain Rutler (5) sind zwar in der Öffentlichkeit präsent, dennoch zeigt Christina sie eher selten. Jetzt hat sie endlich wieder ein gemeinsames Bild mit ihrem ältesten Spross beim Badespaß veröffentlicht – und der ist inzwischen schon richtig groß geworden.

Auf Instagram postete die "Lady Marmalade"-Interpretin einen Schnappschuss mit Max aus dem Pool. Der Zwölfjährige lehnt darauf ganz entspannt an der Schulter seiner Mutter und hat ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Auch Christina wirkt glücklich. Sie hat auch allen Grund zur Freude – denn, wie sie in der Bildunterschrift verriet, Max habe nun die Grundschule abgeschlossen: "Ich bin so stolz auf dich." Sie freute sich aber auch für alle anderen Absolventen. "Liebe und Glückwünsche an alle Schulabgänger", schrieb sie weiter.

Das letzte veröffentlichte Bild von ihren Kids liegt schon eine Weile zurück: Zu Beginn des Jahres hatte Christina ein Foto im Netz hochgeladen, auf dem sie mit ihrem Mann Matthew Rutler (35) und ihren beiden Kindern in Disneyland im kalifornischen Anaheim zu sehen war.

Anzeige

Getty Images Christina Aguilera im März 2020 in Hollywood

Anzeige

Instagram / xtina Christina Aguilera mit ihrer Familie und Mulan im Disneyland

Anzeige

Getty Images Matthew und Summer Rain Rutler, Christina Aguilera und Max Bratman im Oktober 2019 in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de