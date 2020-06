Die beliebte Netflix-Show Queer Eye begeistert seit 2018 Millionen von Zuschauern! Dabei helfen die Experten Tan France, Bobby Berk, Jonathan Van Ness (33), Antoni Porowski und Karamo Brown Menschen, das Beste aus sich herauszuholen. Dabei geht es meistens darum, sich selbst besser zu gefallen, doch auch die Partner sollen beeindruckt werden. Aber wie sieht es eigentlich im Privatleben der Stars aus? Wie steht es um das Liebesleben der "Queer Eye"-Boys? Promiflash hat für euch recherchiert!

Tan France

Beruflich könnte es für den Modeexperten nicht besser laufen, denn erst vor Kurzem begeisterte er wieder etliche Zuschauer mit dem Format "Next in Fashion". Aber auch privat gibt es für Tan nur Grund zur Freude. Er ist bereits seit 2007 verheiratet. Richtig gehört – der Style-Guru lebt zusammen mit seinem Ehemann, dem Illustrator Rob France, in Salt Lake City.

Bobby Berk

Auch der Interior Designer Bobby ist in festen Händen: Seit knapp 14 Jahren ist er mit seinem Gatten, dem Chirurgen Dewey Do, verheiratet. Vor einiger Zeit zog das Paar von New York City in die sonnige Metropole Los Angeles in Kalifornien.

Jonathan Van Ness

Jonathan, der in der Realityshow für alles rund um die Haare zuständig ist, ist offenbar gerade single. Zuletzt datete er den Rugby-Spieler Wilco Froneman. Allerdings trennten sich die beiden Hotties im Jahr 2018. Seitdem scheint der "Queer Eye"-Star sein Leben als Single zu genießen.

Antoni Porowski

Der Koch Antoni war sieben Jahre lang mit Joey Krietemeyer liiert, bevor er 2018 die Trennung verkündete. Daraufhin bandelte er mit Trace Lehnhoff an, doch auch diese Beziehung ging in die Brüche. Seit Oktober 2019 hat er wieder einen neuen Mann an seiner Seite, den er auch gerne auf Social Media zeigt: Kevin Harrington.

Karamo Brown

Im vergangenen Jahr konnte sich Karamo ganz besonders freuen, denn er verlobte sich mit seinem Partner nach über neun Jahren Beziehung: Er wird den Regisseur Ian Jordan heiraten. Außerdem hat der TV-Star bereits zwei Kinder – Jason und Chris.

Getty Images Tan France (rechts) mit seinem Ehemann Rob

Instagram / bobby Bobby Berk mit seinem Ehemann Dewey Do

Getty Images Jonathan Van Ness, "Queer Eye"-Star

Instagram / antoni Kevin Harrington und Antoni Porowski

Instagram / karamo Karamo Brown mit seinem Partner Ian Jordan

Getty Images Die Fab Five von "Queer Eye"



