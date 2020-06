Isabel Varell (58) gibt ihren Fans einen Einblick in ihre Vergangenheit. Die einstige Rote Rosen-Darstellerin berichtete bereits vor Kurzem in einem Interview über ihre Jugend: Damals hatte sie nach der Scheidung ihrer Eltern große Probleme mit ihrer Familie – vor allem ihre Mutter machte die Schauspielerin früher immer wieder zum Sündenbock. Ihre Mama soll der Grund dafür sein, dass Isabel bis heute keine eignen Kinder hat.

Im Interview mit RTL.de gibt die 58-Jährige Einblicke in ihre Kindheit: Ihre Mutter habe an Isabel ihren Frust über die Trennung von ihrem Mann abgeladen – und aus Angst, genauso zu werden wie sie, entschied sich die Brünette gegen Nachwuchs. "Dein Vater ist das letzte Schwein. Du bist wie dein Vater", erinnert sich die Sängerin an einen von vielen Sprüchen ihrer Mama. Ihre Mutter soll sie geschlagen und regelmäßig in ihrem Zimmer eingesperrt haben.

Vor allem an ihre Schulzeit hat die "Eine Tasse Tee"-Interpretin nicht viele positive Erinnerungen. Sie sei zwar lieber in der Schule gewesen als zu Hause, dennoch sei dieser Ort mit Leid verbunden gewesen. "Ich wusste, bei meinen schlechten Noten, was da zu Hause wieder los sein würde", gesteht sie ehrlich im Gespräch.

Instagram / isabel.varell Isabel Varell, Schauspielerin

Instagram / isabel.varell Isabel Varell im April 2020

Getty Images Isabel Varell bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" im November 2017



