Der Beauty-Wahn kann ihr nichts anhaben! Isabel Varell (58) machte sich einen Namen als Rote Rosen-Schauspielerin, Moderatorin und als Sängerin – und hat damit wohl allen Grund, rundum zufrieden mit sich und ihrem Erfolg zu sein. Kürzlich gab sie allerdings bekannt, dass das nicht immer so war. Als Teenagerin hatte Isabel große Probleme mit sich selbst, empfand sich als hässlich und unsexy. Dass sie diese Zeiten längst hinter sich gelassen hat, beweist sie nun einmal mehr: Sie sprach sich jetzt ganz klar öffentlich gegen Besuche beim Schönheitschirurgen aus!

In einem Interview mit T-Online machte die attraktive Dunkelhaarige deutlich: Sie hat keinerlei Verständnis dafür, sich für die perfekte Optik einer Behandlung bei einem Arzt zu unterziehen. "Während Millionen Menschen an Hunger sterben, wird bei uns aus Gründen der Eitelkeit Fett abgesaugt. Das ist einfach pervers", erläuterte sie ihre Einstellung. Das Älterwerden sei eben kein Zuckerschlecken, mit Eingriffen beim Beauty-Doc mache man sich das Leben aber nur noch schwerer: "Wenn ich mir jetzt was wegbotoxe, kommt das irgendwann wieder. Und das legt vollkommen die Muskeln lahm. Ich kenne doch diese Fratzen." Man würde es den Menschen, die derartige medizinische Tricks in Anspruch nehmen, immer direkt ansehen. "Plötzlich wird der Mund schief. Für mich wäre das nichts. Niemals wird eine Spritze in die Nähe meines Gesichts kommen, niemals", machte sie klar.

Die 58-Jährige vertraue auf ein anderes Schönheitsgeheimnis: "Ich würde den Menschen immer raten, dass das, was dich schön macht, immer nur von innen kommt. Es geht nicht anders." Letztendlich solle man versuchen, sich mit sich selbst anzufreunden. Jeder Mensch habe schließlich etwas Liebenswertes und Schönes. Diese Einstellung habe sie schon immer gehabt – auch bei der Partnerwahl: "Ich habe mich nie in die Optik verliebt. Ich habe mich verliebt in das, was sie gesagt haben, in den Humor, die Stimme", offenbarte das TV-Gesicht.

Instagram / isabel.varell Isabel Varell, Moderatorin

Instagram / isabel.varell Isabel Varell, Sängerin

Instagram / isabel.varell Isabel Varell im November 2019



