Scott Disick (37) macht das Beste aus seinem Single-Leben! Nach gut zweieinhalb Jahren Liebe soll es aktuell zwischen dem Unternehmer und seiner jungen Freundin Sofia Richie (21) kriseln. Medienberichten zufolge soll das Model sogar schon aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen und bei ihrem Vater Lionel Richie (70) untergekommen sein. Doch der gebürtige New Yorker scheint die Trennung ganz gut zu verkraften: Scott genießt die Zeit mit seinen Kindern und der Ex!

Wie People berichtet, verbrachten der 37-Jährige und seine Verflossene Kourtney Kardashian (41) den vergangenen Samstag zusammen: Gemeinsam mit seinen drei Kindern Mason (10), Penelope (7) und Reign (5) wurde das Ex-Paar beim Besuch eines Restaurants in Malibu gesehen. Ein Bekannter des dreifachen Vaters erklärte gegenüber dem Magazin zudem, Scott verbringe aktuell eine Menge Zeit mit seinen Sprösslingen und deren Mama: "Er nimmt sich nur Zeit mit Menschen, die ihn unterstützen können und ihm helfen, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln!"

Wie sehr er die ruhigen Momente mit seinem Nachwuchs liebt, zeigte Scott auch nun wieder mit einem Selfie, das er in seiner Instagram-Story veröffentlichte: An der Seite seines Nesthäkchens Reign blickt er cool in die Kamera und wirkt äußerst entspannt.

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie im April 2019 in Los Angeles

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Scott Disick mit ihren Kids Reign, Penelope und Mason

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seinem Sohn Reign



