So lange dauert es auch bei ihr nicht mehr! Anfang April überraschte TikTok-Berühmtheit Jasi_xx3 ihre Community mit einer zuckersüßen Neuigkeit: Mit gerade einmal 17 Jahren wird die Beauty zum ersten Mal Mama. Seitdem hält sie ihre Follower mit einigen Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden – und nun verrät sie wieder neue Details: Jasi gibt preis, mit welchen Wehwehchen sie aktuell zu kämpfen hat und wann ihr Baby zur Welt kommen soll!

In ihrer Instagram-Story beantwortet die 17-Jährige ihren Fans Fragen zu ihren anderen Umständen. So möchte ein User von der TikTokerin wissen, ob sie an Bauchschmerzen leide – doch das kann die werdende Mama getrost mit Nein beantworten. Dafür hat sie mit einem anderen Problemchen zu kämpfen. "Ich fühle mich an sich wohl, aber ab und zu ist mir ganz leicht schwindelig", schreibt sie im Netz.

Doch das waren nicht die einzigen Schwangerschaftseinzelheiten, die Jasi ihren Followern mitteilt: Sie plaudert auch schon den Zeitraum ihrer Entbindung aus. "Ende August", verrät sie ganz stolz mit einem Kuss-Smiley ihren neugierigen Supportern. Verfolgt ihr Jasis Schwangerschaft im Netz? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Netz-Star

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im April 2020

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi_xx3 im Juni 2020 in Bayern



