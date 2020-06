Der Abschied fällt bei diesen Bildern wirklich schwer! 2016 wurde Doutzen Kroes (35) zum Werbegesicht für das Dessous-Label Hunkemöller und trat damit in die Fußstapfen ihrer Landsmännin Sylvie Meis (42). In den vergangenen vier Jahren war die gebürtige Niederländerin nicht nur das Aushängeschild der Firma, sondern hat auch selbst einige Kollektionen designt. Nun haben die 35-Jährige und die Unterwäschefirma ihre Zusammenarbeit beendet. Für ihre letzte Kampagne präsentierte sich Doutzen aber noch einmal von ihrer heißesten Seite!

Die Fotos für die Werbestrecke entstanden im sonnigen Los Angeles – und machen definitiv Lust auf Sommer: In unterschiedlichen Bikinis liegt das Model entweder entspannt und cool in verschiedenen Posen am Pool oder steigt anmutig wie eine Meeresgöttin aus dem Wasser heraus. Ganz Profi setzt sie dabei ihren durchtrainierten Körper stets gekonnt in Szene. Bei diesem Anblick ist es kaum vorstellbar, dass die Wahl-Amerikanerin auch Mutter von zwei Kindern ist: 2011 bekamen ihr Mann Sunnery James (41) und sie einen Sohn, drei Jahre später folgte eine Tochter.

Aber wie hält sich die New Yorkerin so gut in Form? "Ich habe schon mein ganzes Leben viel Sport gemacht. Das ist eine gute Grundlage, denn die Muskeln, die seit der Kindheit aufgebaut werden, tragen eine Art Erinnerungsspeicher in sich, der eine spätere Gewichtsreduktion umso leichter machen kann", erklärte sie Promiflash bereits vor einigen Jahren.

Doutzen Kroes in Los Angeles, Juni 2020

Doutzen Kroes in der Kampagne für Hunkemöller, Juni 2020

Doutzen Kroes als Werbegesicht für Hunkemöller



