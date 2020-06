Alle wollen gratulieren! Diese Woche ließen Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) die Katze aus dem Sack: Nachdem in den vergangenen Tagen Funkstille auf ihren Social-Media-Profilen geherrscht hatte, verkündeten sie am Dienstag, dass ihr Sohn auf der Welt sei. Ihre Follower überhäuften sie daraufhin in den Kommentaren mit Glückwünschen – und auch zahlreiche Promis freuten sich im Netz mit den frischgebackenen Eltern!

"Herzlichen Glückwunsch", schrieb unter anderem die hochschwangere Maren Wolf (28) unter dem Posting von Angelina auf Instagram – dem schlossen sich Kim Gloss (27) und Katja Kühne (35) an. Auf Sebastians Profil meldete sich zum Beispiel Moderatorin Nina Moghaddam (39) zu Wort: "Alles Liebe euch Dreien und eine wunderschöne Kennenlernzeit", wünschte sie der kleinen Familie. Ein paar liebevolle Zeilen hinterließ auch Inci Sencer (27), die in der Bachelor-Staffel von Sebastian gewesen war und als zweifache Mutter einen kleinen Ratschlag hatte: Sie sollten die Zeit genießen, denn sie sei so unbeschreiblich schön.

"Mami und Papi sind die glücklichsten Menschen der Welt. Wir können unser Glück kaum fassen, denn es ist magisch, was unser kleiner Schatz mit uns macht", schrieben sowohl Basti als auch Angelina auf der Plattform, um die Geburt ihres Kindes zu verkünden.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im Juni 2020

GeorgWenzel/face to face/ActionPress Katja Kühne bei der Berlinale 2017

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, TV-Berühmtheit

