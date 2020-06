Anne Wünsche (28) redet Klartext! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin postete zuletzt einen Schnappschuss von sich am See. Auf diesem Pic konnte man Annes Bauchnabel kaum erkennen. Das warf die Frage auf, ob der Blondine hier womöglich eine Photoshop-Panne unterlaufen sei. Schließlich wäre sie nicht die erste Influencerin, der so ein kleines Missgeschick passiert. Nun meldet sich Anne selbst zu Wort und will ihre Community aufklären.

"Ach wie witzig, ich habe noch nie mit Photoshop gearbeitet", erzählte die YouTuberin jetzt fröhlich in ihrer Instagram-Story. Nach wenigen Sekunden ruderte sie zurück und erzählte von ihrer einzigen Erfahrung mit dem Programm. "Doch, ein einziges Mal, das war das Bild, als ich vor dem Spiegel stand und mich dicker gemacht habe", schilderte die Berlinerin. Danach habe sie aber die Finger von solchen Retuscheexperimenten gelassen. "Ansonsten bin ich zu doof für sowas", stellte Anne klar. Sie habe einfach nur einen Filter darüber gelegt. Offenbar nimmt die 28-Jährige die ganze Sache mit einer ordentlichen Portion Humor, das unterstreicht zumindest ihr Lächeln.

Danach war das Thema für Anne auch schon wieder gegessen. Sie erzählte ihren Fans anschließend, was ihr Tag noch so alles verspricht. "Wir gehen gleich auf einen Kindergeburtstag", jubelte die zweifache Mutter. Offenbar kann sie es kaum abwarten, Geschenk und Torte stehen auch schon bereit.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Februar 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2020 in Berlin



