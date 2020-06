Wie geht es Mary-Kate Olsen (34) nach dem Ehe-Aus? Erst vor Kurzem beantragte sie die Scheidung von ihrem Ehemann Olivier Sarkozy (51), den sie im Jahr 2015 geheiratet hat. Mit der plötzlichen Trennung von dem französischen Geschäftsmann überraschte sie nicht nur ihre Fans – die Trennung dürfte auch den Alltag des Stars weiterhin überschatten. Doch konnte die Modeikone nun etwas abschalten? Zuletzt stand ein ganz besonderer Tag an: Mary-Kate und ihre Zwillingsschwester Ashley Olsen (34) feierten ihren Geburtstag!

Am 13. Juni konnte sich das Duo über seinen 34. Geburtstag freuen. Dabei verriet eine Quelle jetzt gegenüber ET, wie die Stars diesen besonderen Tag verbrachten. Demnach hätten die berühmten Zwillinge am vergangenen Samstag eine kleine Geburtstagsfeier veranstaltet. Während Ashley zuvor allerdings noch in der Stadt fotografiert wurde, sei es Mary-Kate nach der Trennung besonders wichtig, sich "bedeckt zu halten". Sie halte sich derzeit in den Hamptons auf.

Doch dort wohne die Blondine nicht länger in dem gemeinsamen Haus, das sie sich mit ihrem Ex teilte. Mary-Kate habe sich für den Sommer eine neue Unterkunft gemietet. Derweil halte sich Olivier zusammen mit seinen Kindern und seiner Ex-Frau, Charlotte Bernard, in der alten Villa auf.

Getty Images Mary-Kate Olsen bei den Cfda Fashion Awards, 2012

Getty Images Ashley und Mary-Kate Olsen bei den Cfda Fashion Awards 2019

Getty Images Charlotte Bernard und Olivier Sarkozy, 2009



