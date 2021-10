Fashion, Familie und Zigaretten statt Trennungsschmerz? Mary-Kate Olsen (35) hat eine schwere Zeit durchgestanden. Die ehemalige Fuller House-Darstellerin brachte in diesem Jahr die offizielle Scheidung von Olivier Sarkozy (52) hinter sich. Mit ihrer Zwillingsschwester Ashley Olsen (35) scheint die Modeschöpferin nun den Alltag gemeinsam zu meistern. Auf den neusten Paparazzi-Aufnahmen wirkten die Olsen-Twins während einer Raucherpause entspannt und bezauberten mit einem klassischen Herbst-Look.

Mary-Kate und Ashley gönnten sich vor einem Gebäude in New York eine Kippe und fielen dabei den Fotografen auch besonders durch ihren lässig-eleganten Look auf. Mary-Kate trug auf den Aufnahmen, die Daily Mail veröffentlichte, einen auffälligen roten Mantel, während Ashely in hellbraun mühelos stilvoll wirkte. Beide Zwillinge kombinierten zu ihrem Style coole Sonnenbrillen. Während Mary-Kate sich dabei für eine klobige schwarze Plastikbrille entschied, trug Ashley eine schlichte Pilotenbrille.

Doch nicht nur die Liebe zu Fashion, sondern auch die Treue zum Glimmstängel scheint die zwei Unternehmerinnen zu verbinden. Die Beautys werden schon seit Jahren regelmäßig beim Qualmen abgelichtet, ob in der Freizeit, nach einem Restaurantbesuch oder während der Arbeitspause: Die Fluppe ist dabei!

Anzeige

Getty Images Mary-Kate Olsen and Ashley Olsen, Designerinnen

Anzeige

TM / MEGA Mary-Kate Olsen, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Mary-Kate Olsen und Ashley Olsen, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de