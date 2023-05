Deshalb war John Stamos wütend auf die Olsen-Zwillinge!

Das fand er unschön! Die Sitcom Full House gilt als Startschuss für einige Schauspielkarrieren: John Stamos (59) sowie die Zwillinge Mary-Kate Olsen (36) und Ashley Olsen (36) haben der beliebten Serie ihren Durchbruch zu verdanken. Ein Mitwirken im Reboot "Fuller House" war von den beiden Frauen 2015 allerdings ausgeschlagen worden. Nun verrät John: Er habe ihnen diese Absage zunächst sehr übel genommen!

Zu Gast im "And That's What You Really Missed"-Podcast packt John darüber aus, dass ihn die Entscheidung der berühmten Zwillinge nicht kaltgelassen habe: "Man hört Gerüchte: 'Oh, sie haben ihre Kindheit gehasst oder sie haben es gehasst, in der Serie zu sein oder was auch immer. Als ich Fuller House gemacht habe, wollten sie nicht zurückkommen. Und ich war eine Minute lang wütend." Der traurige Tod ihres Co-Stars Bob Saget (✝65) im vergangenen Jahr habe den Cast allerdings wieder zusammengeschweißt. Nach dem Verlust seien die Zwillinge auf ihre Serienfamilie zugegangen, um gemeinsam zu trauern.

Dass sie ihre "Full House"-Kollegen und Kindheitserinnerungen sehr schätzen würden, hatten sie damals zum Ausdruck gebracht. Die ehemaligen Schauspielerinnen hatten nach dem Tod ihres Serienvaters ein Statement abgegeben, in dem sie ihre Trauer um Bob verdeutlichten: "Bob war der liebevollste, mitfühlendste und großzügigste Mensch. Wir sind zutiefst betrübt, dass er nicht mehr unter uns weilt."

Getty Images Bob Saget, Dave Coulier und John Stamos während der People's Choice Awards 2017

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

Getty Images Bob Saget mit Mary-Kate und Ashley Olsen in New York, 2009

