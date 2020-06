Ivana Santacruz sorgt für mit ihrer Oberweite für Spekulationen! In den vergangenen Wochen hatte sich die schöne Tänzerin verhältnismäßig wenig im Netz präsentiert: Auf Social Media veröffentlichte sie zuletzt nur ältere Schnappschüsse und teilte auch sonst kaum Updates mit ihrer Community. Mit einem heißen Tanz-Clip feierte die "BumBum"-Interpretin nun ihr Comeback – doch dabei fällt besonders ihr Vorbau ins Auge: Hatte Ivana wirklich eine Brust-Vergrößerung?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 24-Jährige am Montag ein kurzes Video: In einem knappen Bikini performt die brünette Beauty und lässt sexy ihre Hüften kreisen. Doch nicht die lasziven Moves erregen die Aufmerksamkeit ihrer Community – sondern ihre pralle Brust. "Hast du eine Brustvergrößerung machen lassen?", fragte eine Followerin direkt in den Kommentaren nach – und bekam von Ivana prompt eine Antwort: "Endlich!", schrieb die Influencerin nur dazu.

Dass sich Ivana unters Messer des Beauty-Docs gelegt hat, dürfte die Fans der gebürtigen Mexikanerin aber nicht überraschen – schließlich sprach die Künstlerin schon mehrfach darüber, einem solchen Eingriff gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Auch gegenüber Promiflash erklärte sie 2018: "Jeder kann seinen Körper so gestalten, wie er es möchte!"

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, Influencerin

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, Tänzerin und Influencerin

Alexei Bazdarev / Sony Music Germany Ivana Santacruz, 2020



