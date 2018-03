Heiß, heißer, Ivana Santacruz! Über eine Million Fans verfolgen die Instagram-Beauty mittlerweile bei ihren heißen Tanzvideos. Und bei den sexy Dance-Einlagen stellt die brünette Schönheit besonders eines zur Schau – ihren durchtrainierten Traumkörper! Doch die Social-Media-Queen hat noch lange nicht ihren persönlichen Wunschbody erreicht. Gegenüber Promiflash verrät Ivana, in welche Richtung sie ihr Äußeres noch optimieren will: "Ich möchte eher athletisch aussehen, also Sportlichkeit ausdrücken."



