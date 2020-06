Dieses Babyglück hatte lange auf sich warten lassen! Ende Mai verkündete Romee Strijd (24) wunderbare Neuigkeiten: Nach Jahren voller bedauerlicher Empfängnisprobleme konnte sich das Victoria's Secret-Model endlich über einen positiven Schwangerschaftstest freuen: Die 24-Jährige und ihr Mann Laurens van Leeuwen (29) werden zum ersten Mal Eltern. Mittlerweile hat die Blondine auch eine kleine Wölbung – die sie nur allzu gerne ihren Fans präsentiert!

Dieser Schnappschuss auf dem Instagram-Account der Niederländerin begeistert ihre Follower ungemein: Es ist das erste Pic seit ihrer Schwangerschaftsverkündung! Auf dem Foto trägt die Schwangere einen rosenholzfarbenen Body aus Spitze, in dem ihre neuen Rundungen besonders gut zur Geltung kommen. Neben ihrem Dekolleté ist alle Aufmerksamkeit auf den runden Bauch gerichtet, der sich bereits aus ihrer geöffneten Jeans wölbt. Zusätzlich legt Romee liebevoll ihre Hand auf ihre Körpermitte.

In der Bildunterschrift verrät die werdende Mutter zudem ein süßes Detail über ihr ungeborenes Kind: "Du bist jetzt so groß wie meine Lieblingsfrucht" – der Fötus hat mittlerweile die Größe einer Avocado erreicht! Für so viel Familienglück lassen selbst Romees Laufstegkolleginnen Sara Sampaio (28) und Elsa Hosk (31) dem Beitrag süße Emojis da.

Instagram / romeestrijd Romee Strijd und ihr Mann, 2019

Instagram / romeestrijd Romee Strijd im Mai 2020

Instagram / romeestrijd Elsa Hosk und Romee Strijd



