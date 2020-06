Alexander Hindersmann (31) und Wioleta Psiuk (28) genießen ihre Zeit zu zweit. Der Personal Trainer nahm zwei Mal bei Die Bachelorette teil und wagte sich dann zu Bachelor in Paradise – doch ohne Erfolg! Und auch die Beauty ging beim diesjährigen Der Bachelor-Finale leer aus. Jetzt überraschten die beiden TV-Bekanntheiten ihre Fans mit dieser süßen Nachricht: Alex und Wioleta sind tatsächlich ein Paar. Und sie verbringen schon den ersten Pärchen-Urlaub miteinander.

Auf ihren beiden Instagram-Account präsentiert das Paar stolz ihr neues Liebesglück und zeigt seiner Community einen Einblick in ihren kleinen Ausflug mit Freunden. Offenbar verbringen der Lockenkopf und die Beauty gemeinsame Tage in Österreich. Vor einer traumhaften Kulisse mit Wasserfällen, Bergen und jeder Menge grüner Wiesen scheinen die Turteltauben megahappy zu sein. Doch es gibt nicht nur was fürs Auge: Bei ihnen standen beispielsweise vegane Burger auf dem Speiseplan.

Wie glücklich Alex in seiner Beziehung ist, zeigt er unter dem ersten gemeinsamen Pärchen-Pic mit seiner Liebsten. "Und plötzlich ist sie da. Ich habe eine tolle Frau an meiner Seite. Wir sind glücklich und das ist die Hauptsache", schwärmt er. Wie genau sich die Reality-TV-Persönlichkeiten kennengelernt haben, verraten sie bislang nicht.

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / alexander_hindersmann Wioleta Psiuk und Alexander Hindersmann im Juni 2020

Instagram / alexander_hindersmann TV-Star Alexander Hindersmann



