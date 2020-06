Und schon wieder gibt es ein neues Pärchen im Rosen-Universum! In den vergangenen Monaten suchte wohl keiner so hartnäckig nach der Liebe im TV wie Alexander Hindersmann (31). Mit gleich zwei Runden bei der Bachelorette sowie einer Teilnahme bei Bachelor in Paradise hat das Nordlicht einen wahrhaftigen Kuppelshow-Marathon hinter sich. Jetzt hat er tatsächlich sein Liebesglück gefunden, wenn auch abseits der Kameras: Völlig überraschend gab Alex jetzt bekannt, dass er mit Bachelor-Beauty Wioleta Psiuk (28) zusammen ist!

Das verkündete der Hottie jetzt superstolz via Instagram: "Und plötzlich ist sie da. Ich habe eine tolle Frau an meiner Seite", schwärmt Alex unter einem gemeinsamen Foto mit Wio. Ganz klar: Die Turteltauben sehen auf dem Foto nicht nur ziemlich vertraut, sondern auch total happy aus. "Wir sind glücklich und das ist die Hauptsache", bestätigt auch der Blondschopf in seinem Statement.

Doch wie haben Alex und Wio sich kennengelernt? "Aus einem kurzen Treffen, wurde ein Tag. Aus einem Tag, die erste Nacht. Aus einer Nacht, eine ganze Woche und jetzt der erste gemeinsame Urlaub", erklärt der Gammelbyer kryptisch. Was denkt ihr: Passen die zwei gut zusammen? Stimmt ab!

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Kuppelshow-Star

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, TV-Darstellerin



