Das sind doch mal tolle Neuigkeiten! Erst im März 2019 hatten David Henrie (30) und seine Frau Maria für wundervolle Schlagzeilen gesorgt: Nach mehreren Fehlgeburten wurden sie das erste Mal Eltern. Und Töchterchen Pia sollte laut Aussage der beiden kein Einzelkind bleiben – oder sollte man besser sagen, wird kein Einzelkind bleiben? Denn wie das Paar jetzt überglücklich bekannt gab, ist tatsächlich weiterer Nachwuchs unterwegs!

Das geben der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Star und seine Partnerin jetzt in einem Video bei Instagram preis. Darin sieht man den Schauspieler, wie er während einer Party das Geschlecht des zweiten Kindes erfährt. Und damit lüften die werdenden Eltern nicht nur das Geheimnis um die Schwangerschaft, sondern verraten gleich noch mehr: David bekommt männliche Verstärkung – es wird ein Junge!

In einem weiteren Beitrag schlägt der 30-Jährige aber auch ernste Töne an. Darin erklärt er, dass er und Maria im Dezember ein anderes Baby verloren haben. "Damit sind es nun vier. Wir sind dankbar, dass wir jetzt nicht mehr in der Phase sind, in der eine Fehlgeburt wahrscheinlich ist", schreibt David. In welcher Woche seine Frau ist, gibt er zwar nicht preis, doch dürfte damit klar sein, dass Maria zumindest schon einmal die ersten drei kritischen Schwangerschaftsmonate überstanden hat.

Instagram / davidhenrie David Henrie mit seiner Frau Maria

Instagram / davidhenrie David Henrie mit seiner Tochter Pia

Matt Baron / BEImages / ActionPress David Henrie, "How I Met Your Mother"-Darsteller



