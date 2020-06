Diana June feiert einen besonderen Meilenstein im Leben ihres Sohnes! Anfang des Jahres wurde ein großer Wunsch der Influencerin erfüllt: Nach dem tragischen Verlust ihres ersten Kindes wurde sie erneut Mama. Sohnemann Adrian ist seitdem ihr ganzer Stolz und begeistert sie und Ehemann David jeden Tag aufs Neue. Nun stand für die kleine Familie ein großer Tag an: Adrian wurde ganz traditionell getauft!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Berlinerin mit russischen Wurzeln am Dienstagabend ein Foto der Feier: Mit einem weißen Schleier verhüllt blickt Diana in die Kamera, während sie ihren Kleinen im Arm hält. "Heute war Adrians Taufe. Wir haben ihn in einer russisch-orthodoxen Kirche getauft. Ich mag die Tradition!", erklärte sie dazu. In ihrer Story teilte sie zudem einige Bilder des Tages – unter anderem von ihrem Papa, der seinen Enkel stolz anschaut.

Erst vor Kurzem hatte Diana ihren Fans im Netz offenbart, was ihre Zeit als Neu-Mama auch an ihrem Selbstbild verändert hat: "Ich liebe mich viel mehr.... Verrückt, dass ich erst Mutter werden musste, um dieses Stadium zu erreichen!" Die Journalistin erklärte weiter, sie sei noch nie so produktiv gewesen.

Instagram / di.anajune Diana Junes Sohn Adrian, Juni 2020

YouTube / Diana June Diana June (rechts) mit ihrem Mann David

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin und YouTuberin

