Diese Nachricht dürfte viele Fans von Jurassic World freuen! In den vergangenen Monaten mussten sich Kinoliebhaber auf der ganzen Welt in Geduld üben, denn in den Filmstudios durfte aufgrund der aktuellen Lage nicht gearbeitet werden – etliche Filmpremieren wurden daraufhin bereits verschoben. Doch jetzt scheinen allmählich erste Lockerungen in Sicht zu sein: Die Arbeiten für "Jurassic World: Dominion" werden deshalb schon bald wieder beginnen!

Dies bestätigte ein Produktionsleiter von Universal Studios gegenüber Deadline. "Der Plan ist es, dass wir ab Anfang oder Mitte Juli wieder drehen", erklärte der Verantwortliche. Demnach solle die Arbeit mit den Schauspielern um Chris Pratt (40) und Bryce Dallas Howard (39) schon in wenigen Wochen wieder aufgenommen werden – gedreht wird in den Pinewood Studios in Großbritannien. Allerdings hat dieser Plan auch seinen Preis: Um die Hygienebestimmungen einzuhalten, investiere Universal umgerechnet rund 4,4 Millionen Euro, erklärte der Produktionsleiter weiterhin. "Wir wollen sicherstellen, dass wir über die nationalen Anforderungen hinausgehen, um ein sicheres Umfeld zu schaffen."

Neben den Hygienebestimmungen gelten für große Filmproduktionen allerdings noch einige weitere Regelungen. Besonders intime Szenen werden vorerst nicht gedreht werden können, diese müssen "umgeschrieben, verworfen oder durch CGI ersetzt werden", heißt es in einem Dokument, das The Sun vorliegt.

ActionPress Bryce Dallas Howard und Chris Pratt

Getty Images Bryce Dallas Howard bei der Premiere von "Jurassic World" 2015

Getty Images Chris Pratt auf der Premiere von "Jurassic World" in Hollywood, 2015



