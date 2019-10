Queen Elizabeth II. (93) liebt Pferde! Das wissen die Fans der britischen Monarchin nicht erst seit dem Netflix-Hit The Crown. In der biografischen Serie wird unter anderem die Liebe der Königin zu den kräftigen Huftieren thematisiert. Mit ihrer eigenen Zucht hat sie sogar schon häufiger dicke Preisgelder abgesahnt. Auch wenn andere Pferde auf der Bahn sind, hat die Queen ihren Spaß. In Ascot kam sie gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus.

Am Samstag erschien die 93-Jährige auf der berühmten Rennbahn zum British Champions Day. An diesem Wettkampftag gibt es ein Sonder-Rennen zu Ehren der Herrscherin, das mit einer stolzen Gewinn-Summe von über einer Million Euro lockt. In diesem Jahr holte sich Shaun Levy den Titel und bekam seine silberne Trophäe von der Queen überreicht. Sonst so um würdevolle Haltung bemüht, grinste sie vor Freude in die Kameras der anwesenden Fotografen.

Das Outfit der achtfachen Großmutter passte zu ihrer Stimmung. Das Familienoberhaupt der Windsors trug ein lila-weißes Kostüm mit stilvollem Hut und raffinierten Verzierungen. Eine schwarze Lederhandtasche, dazu passende Handschuhe und eine dreifache Perlenkette rundeten den royalen Look ab.

ZUMA Press / Zuma Press Queen Elizabeth II. mit Shaun Levy

Getty Images Queen Elizabeth II. nach einem Pferderennen

ZUMA Press / Zuma Press Queen Elizabeth II. beim Champions Day 2019

