Dieser Kandidat musste kurz vor dem großen Finale The Mole verlassen! Seit sieben Folgen kämpfen die Teilnehmer in der Abenteuershow in Argentinien um 100.000 Euro Preisgeld. Der Clou: Unter ihnen befindet sich ein Maulwurf, der seine Mitstreiter auf die falsche Fährte lockt! Jetzt ging es den übrigen vier Kandidaten Aaron Koenigs, Yves-Len Unser, Colleen Schneider und Martin Borgmeier an den Kragen – einer musste noch vor dem Showdown gehen: Es traf Aaron!

Obwohl der ehemalige Prince Charming-Kandidiat eigentlich bei der Elimination eine rote Lampe zu sehen bekam, durfte er zunächst noch einige Minuten im Spiel bleiben: Denn die restlichen Teilnehmer mussten erraten, bei wem die Lampe rot aufleuchtete. Von 52.770 Euro Preisgeld wurden dem Team dabei pro Sekunde zehn Euro abgezogen! Dabei war sich Martin sicher, dass es Aaron treffen würde. "Du bist lachend zurückgekommen und ich hatte das Gefühl, es war Fake", gab er an. Colleen tippte eher auf Martin, schloss sich dann aber doch der Mehrheit an und wählte Aaron – dadurch wurde sein Exit besiegelt.

Aarons Abreise war jedoch nicht der erste Abschied der Folge: Nachdem die vorherige Episode mit einem Cliffhanger endete, musste Jessica Born die Show zu Beginn der Sendung verlassen. Die beiden Ladys mussten Zitate ihrer Mitstreiter erraten. Dabei hatte Colleen die Nase vorn.

Instagram / jessicaborn66 Aaron Koenigs und Jessica Born

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs, TV-Bekanntheit

SAT.1/Florentin Becker - BECKER FILMS / Florentin Becker Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss



