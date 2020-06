Wieso hat Anne Wünsche (28) an Gewicht zugelegt? Vor wenigen Tagen offenbarte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren Fans im Netz, dass sie sich momentan in ihrem Körper nicht ganz wohl fühle: Sie hat fünf Kilo zugenommen – und die möchte sie jetzt wieder loswerden. Dafür nimmt sie an einer speziellen Challenge teil, bei der man täglich einen Löffel Apfelessig zu sich nehmen muss. Doch wie kam es überhaupt zu den Zusatzpfunden?

Im Interview mit Promiflash erklärte die zweifache Mutter: "Ich esse einfach zu gerne Schokolade, besonders an den Tagen, wo es mir mal nicht so gut geht." Außerdem wolle sie sich auch nicht täglich nur von Obst und Gemüse ernähren. "Ich liebe halt Nudeln und Kartoffeln", betonte die 28-Jährige. Trotz der fünf Kilo mehr auf den Hüften versucht Anne aber, locker zu bleiben und sich wegen ihres Gewichts nicht unter Druck zu setzen: "Das bringt nur schlechte Laune. Und ich denke immer: Würde es mich so krass belasten, würde ich täglich Sport machen. Aber da fehlt mir einfach die Motivation."

Momentan wiegt Anne 60 Kilo. Das findet sie bei ihrer Größe von 1,65 Metern zwar nicht viel, dennoch habe sie sich mit 55 Kilo wohler gefühlt. "Das war auch mein Gewicht vor den beiden Schwangerschaften, und das würde ich gerne wieder erreichen", fügte die Berlinerin hinzu.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2020 in Berlin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2020 in Berlin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2020 in Berlin



