Janni Kusmagk (29) befindet sich in ihrem Element! Bevor sie Peer (45) in der Datingshow Adam sucht Eva kennen und lieben lernte, feierte die 29-Jährige als Profi-Surferin große Erfolge und wurde 2013 sogar Deutsche Meisterin im Wellenreiten. Nach der Geburt ihrer Kinder Emil-Ocean (2) und Yoko stehen für die Blondine wohl andere Prioritäten im Vordergrund. Mit einem neuen Pic beweist die Mama jedoch: Am Meer fühlt sie sich immer noch am wohlsten!

In einem knappen blau-weiß gestreiften Bikini mit einem tiefen Ausschnitt sitzt Janni auf einem Instragram-Foto am Strand von Sylt. Die Sonne knallt dabei auf ihre braun gebrannte Haut und ihr breites Lächeln spricht Bände. "Am Meer bin ich glücklich. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern", schrieb die Zweifach-Mutter unter den Beitrag. Blaue Herzchen untermalten dabei ihre tiefe Verbundenheit zum Meer

"Du kannst ein Mädchen aus dem Meer holen, aber nicht das Meer aus dem Mädchen", fuhr der Reality-TV-Star fort. Seit ihrem zehnten Lebensjahr widmet sich die Beauty dem Surfen. Das Meer und der Strand werden offenbar immer fest zu dem Leben der Badenixe gehören.

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid im Jahr 2020

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im Mai 2020 auf Sylt

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern auf Sylt, Mai 2020



