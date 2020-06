Bei Sturm der Liebe gibt es gerade eine kleine Zeitreise! Aufgrund der momentanen Gesundheitskrise mussten die Dreharbeiten für die 16. Staffel der Telenovela zwischenzeitlich unterbrochen werden. Aus diesem Grund werden aktuell alte Folgen aus der neunten Staffel mit Christian Feist (40) und Liza Tzschirner (32) gezeigt. Aber was machen der Leonard-Darsteller und die Pauline-Darstellerin heute? Promiflash hat bei den Schauspielern nachgehakt!

Es ist fast sieben Jahre her, dass Christian und Liza als Traumpaar den Mittelpunkt von "Sturm der Liebe" bildeten und zahlreiche Zuschauer die Liebesgeschichte ihrer Charaktere verfolgten. Aber auch nach ihrem Ausstieg aus der ARD-Produktion sind die beiden noch sehr erfolgreich: Christian war unter anderem zwischen 2017 und 2019 in Alles was zählt zu sehen – das ist aber noch nicht alles! "Wir drehen gerade die zweite Staffel von 'Check. Check'. Die erste Staffel ist auf Abruf bei Joyn. Da spiele ich eine Nebenfigur, die mir unglaublich Spaß macht. Einen etwas schlichten Polizisten", erzählte er Promiflash.

Und was ist mit Liza? Auch für sie lief es seit "Sturm der Liebe" gut: "Durchgehend als weibliche Hauptfigur zu sehen bin ich seit 2018 bei 'Der Ranger' im Ersten und als Nebenfigur in In aller Freundschaft. Andere schöne Formate, wie "Wapo Bodensee", Das Traumschiff oder Soko, darf ich auch immer wieder machen", sagte sie im Interview. Sie sei sehr dankbar dafür, gut und beständig sehr schöne Projekte machen zu können, führte sie aus.

