Planänderung bei Sturm der Liebe! Aufgrund der aktuellen Lage mussten die Dreharbeiten für die Telenovela bereits am 20. März unterbrochen werden – das hatte eine vorzeitige Produktionspause zur Folge, die im Normalfall erst im Sommer stattgefunden hätte. Für die Zuschauer bedeutet das: Ab dem 2. Juni können zunächst keine neuen Folgen des beliebten ARD-Formats gezeigt werden. Trotzdem müssen die Fans nicht auf "Sturm der Liebe" verzichten: Als Ersatz werden alte Folgen der Telenovela ausgestrahlt!

Die Zuschauer dürfen sich auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten freuen: "Zwischenzeitlich wird die neunte Staffel ab Folge 1.817 mit dem beliebten Traumpaar Pauline Jentzsch (Liza Tzschirner, 32) und Leonard Stahl (Christian Feist, 39) gezeigt – wie immer montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account von "Sturm der Liebe". Auch Pauline-Darstellerin Liza stimmte ihre Follower auf der Foto- und Videoplattform auf die kurze Reise in die Vergangenheit ein und hatte eine dringende Frage an ihre Fans: "Wisst ihr noch, wie das damals war?"

Für alle, die es nicht mehr wissen, hier eine kleine Erinnerungshilfe: Pauline kam damals als Konditorin an den "Fürstenhof" und verliebte sich in Leonard, den Sohn des Geschäftsführers. Patrizia (Nadine Warmuth, 38) sorgte allerdings zunächst dafür, dass die beiden nicht zueinander fanden. Doch ihr falsches Spiel flog nach einer Weile auf und so kamen Leonard und Pauline doch noch zusammen. Nachdem ihre Liebe alle Hindernisse überwunden hatte, gingen die Konditorin und der Geschäftsführer des Fünf-Sterne-Hotels in einer Märchenhochzeit den Bund fürs Leben ein.

Anzeige

ARD / Christof Arnold Das Drehteam von "Sturm der Liebe" mir Sepp Schauer

Anzeige

ARD/Christof Arnold Leonard (Christian Feist) und Pauline Stahl (Liza Tzschirner) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

Instagram / sdl_presse Christian Feist (spielt Leonard Stahl) und Liza Tzschirner (Pauline Stahl) bei "Sturm der Liebe"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de