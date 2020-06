Yeliz Koc (26) ist ein recht unhygienisches Malheur mit ihrem Welpen passiert! Seit diesem Mai ist die Reality-TV-Beauty stolze Hunde-Mama: Ihre neue Gefährtin auf vier Beinen heißt Luna – und hat sich auf direktem Wege in das Herz ihres Frauchens geschnüffelt. Seit die kleine englische Bulldogge bei ihr eingezogen ist, gibt es bei der Ex-Bachelor-Kandidatin kaum ein anderes Thema mehr. So berichtete sie ihren Fans nun auch von den unschönen Seiten als Hundebesitzer: Yeliz hat sich indirekt – und aus Versehen – Lunas Po ins Gesicht gerieben!

Bei diesen Schilderungen hat es sicherlich so manchen Instagram-Follower der schönen Brünetten geschüttelt! Während eines Cafébesuchs habe eine Freundin Yeliz' Hündchen auf den Schoss nehmen wollen. "Weil Luna davor gemacht hatte, habe ich mit 'nem Taschentusch ihren Po sauber gemacht – da war auch nichts dran – und hab das Taschentuch vor mich hin gelegt", schildert die 26-Jährige. So weit so gut, doch dann wird es eklig: "Dann hab ich von meiner Nichte den Schokoshake probiert und hatte halt überall Schokolade am Mund, hab vergessen, dass ich mit dem Tuch Lunas Po sauber gemacht hatte, und hab mir das Tuch genommen und mir den Mund damit sauber gemacht..."

Yeliz' schlichte Erklärung, wie das passieren konnte: "Ich bin einfach komplett durch", erklärte die Ex von Johannes Haller (32). Kein Wunder: Erst vor wenigen Tagen musste sie den Notdienst rufen, nachdem sowohl sie selbst als auch die kleine Luna von einer Wespe gestochen worden waren – der stark angeschwollene Stich sowie die veränderte Atmung ihres Welpen hatten ihr große Sorgen bereitet.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna

Instagram / _yelizkoc_ Luna, Hündin von Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna



