Frauke Ludowig (56) verblüfft ihre Follower! Die Moderatorin ist stets top gestylt und in eleganten Outfits unterwegs. Auf ihrem Social-Media-Kanal gibt die Blondine ihrer Community gerne mal einen Einblick in ihren Alltag und ihre Privatsphäre. Erst vor Kurzem präsentierte sie sich ganz natürlich ohne Make-up und überraschte damit ihre Abonnenten. Nun sorgt die RTL-Bekanntheit mit einem neuen Schnappschuss für ordentlich Furore.

Auf ihrem Instagram-Post sieht man Frauke vor einem Spiegel stehen und posieren. Die TV-Bekanntheit trägt braune Hotpants, die ihre schlanken Beine betonen. Dazu kombiniert sie ein lockeres T-Shirt in Apricot. Ihr Foto kommentierte sie mit einer motivierenden Botschaft für ihre Fans: "Guten Morgen. Startet mit Power und viel Freude in die neue Woche! Ich habe mir viel vorgenommen." Man kann es nicht leugnen, Frauke ist offenbar aktuell top in Form. Das entgeht auch ihren Abonnenten nicht. Sie sind ganz aus dem Häuschen von dem Bild und kriegen sich gar nicht mehr ein. Für ihren Body wird die 56-Jährige mit Lob überhäuft. "Diese Figur" und "Hammer", lauten nur zwei der zahlreichen Antworten.

Das ist nicht das erste Mal, dass Frauke so viel positives Feedback für ein authentisches Foto bekommt. Erst kürzlich wurde sie von den Usern der Plattform für eine ganz natürliche Aufnahme, die sie ohne Make-up zeigt, gefeiert. "Ich liebe diese natürlichen Fotos. Da sieht man die wahre Schönheit und das starke Selbstbewusstsein eines Menschen", kommentierte ein Follower anerkennend.

Anzeige

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig bei den Bambi Awards im November 2019

Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig im September 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de