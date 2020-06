Bastian Yotta (43) testet seine Fans! Der Social-Media-Star und seine Freundin Marisol Ortiz sind offenbar verliebter denn je. Daraus macht der 43-Jährige auch im Netz keinen Hehl. Ein Pärchenfoto jagt auf seinem Kanal das nächste. Hier ein Küsschen, dort eine Umarmung: Attraktiv finden sich die zwei augenscheinlich auf jeden Fall. Der neueste Post könnte Fragen aufwerfen. Wieso macht Yotta auf einmal Marisols Brüste auf einem Schnappschuss größer?

Auf dem Bild erkennt man sofort: Bei Marisols Oberweite und ihrem Hintern wurde nachgeholfen. Für die kleine Photoshopaktion liefert der Reality-TV-Star jetzt in seiner Instagram-Story die Auflösung. "Ich habe bewusst die Brust und den Po von meinem Schatz ein bisschen retuschiert", erklärte der Selfmademan, der den Shitstorm, den es für die Aktion gab, grinsend zur Kenntnis nahm. Seiner Aussage nach hielt es sich dabei nämlich um einen Test. Mit dem offensichtlich bearbeiteten Bild habe er "prompt die Attention von den Leuten, die geistig falsch gepolt sind". Seiner Meinung nach würden diese Menschen einfach nicht mehr die eigentliche Message hinter dem Pic sehen, sondern nur den Filter. Und was waren Yottas drei Messages, die er eigentlich im Sinn hatte? "Nummer eins: In der Natur zu sein ist schön. Nummer zwei: Wandern ist geil. Nummer drei: Ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche." Seine Empfehlung: "Überarbeitet eure Wahrnehmungen, ihr seht nicht das Positive." Wenige Stunden später postete er übrigens ein Video, in dem er auf die Brüste und den Hintern seiner Freundin zoomte – ein weiterer Test?

Ein Blick auf die Kommentare der Fans macht deutlich: Viele haben den sogenannten "Test" nicht bestanden. Für das Pic von Marisol hagelte es tatsächlich ordentlich Kritik. Was denkt ihr über Bastians Beitrag? Stimmt unten ab!

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und seine Marisol Ortiz im Juni 2020

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und seine Freundin Marisol Ortiz

Instagram / yotta_university Marisol Ortiz und Bastian Yotta im Mai 2020



