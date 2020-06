Wie ging es bei Madleine und Aleks (29) nach Are You The One? weiter? In der Kuppelshow lernten sich die Drogistin und der ehemalige Love Island-Kandidat kennen. Nachdem die Beauty und Ferhat (27) endgültig den Schlussstrich gezogen hatten, bandelte sie mit dem 28-Jährigen an – und die beiden ließen nichts anbrennen. So ging es nach dem Finale zwischen ihnen weiter…

Auf Instagram stellte sich die 26-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Community. Klar, dass ein Fan wissen wollte, ob sie mit dem Hottie zusammen sei. "Also ich muss euch leider sagen, ich bin weder mit Aleks noch mit Ferhat zusammen", stellt sie klar. Es habe leider nicht so geklappt, wie man sich das im Endeffekt vorgestellt habe. Die beiden hätten zwar nach wie vor etwas Kontakt, jedoch sei er nicht besonders intensiv.

Dass es am Ende mit dem Maschinenbauingenieur nicht funktioniert hat, scheint Maddi aber nicht kalt zu lassen: "Ich bin schon sehr traurig darüber, dass das nicht geklappt hat", gibt sie im Video zu. Sie habe angefangen, ihn sehr zu mögen, aber manchmal sollte es einfach nicht sein. Was genau zwischen ihnen vorgefallen ist, wolle sie aber nicht sagen. "Es gab Unstimmigkeiten", lautet ihre knappe Antwort.

