Gefühls-Achterbahn bei den Are You The One?- Kandidaten Ferhat und Madleine! Zwischen dem BWL-Studenten und der Drogistin ging es schnell zur Sache: Nachdem sich die beiden ineinander verguckt hatten, konnten die Zuschauer bereits eine wilde Bett-Züngelei der beiden erleben. Es folgten heiße Gefühle auf beiden Seiten – wobei beim Ex-Amateurboxer auch Eifersucht aufkam. Und damit fingen dann auch die Probleme an...

In Folge elf und zwölf der Kuppelshow wissen Ferhat und Madleine nicht, wie ihnen geschieht. Der 27-Jährige stellt die Gogo-Tänzerin zunächst zur Rede, da ihm ihre angebliche Schwärmerei von Aleksandar Petrovic (29) auffiel. "Genau diese Blicke, wo du sagst: Boah krass, die findet den interessant. [...] Vielleicht liegt das daran, dass ich nach so langer Zeit eine Dame kennengelernt habe, die mich verrückt macht, im positiven Sinne. [...] Das tut schon weh, aber das ist nicht so, dass ich ihr irgendwas verbiete. Sie kann machen, was sie will", erklärt der Kölner im Einzelinterview. Um der 26-Jährigen Freiraum zu lassen, zieht er eine Konsequenz: Er geht auf Abstand. Ein Schock wiederum für Maddi! Immerhin war sie zuvor über ihren Schatten gesprungen – denn obwohl Ferhat nicht ihr Match ist und sie manche seiner Charakterzüge nicht mag, gab sie ihm eine Chance.

Als Ferhat sich ihr erneut annähern will, glaubt sie, dass das Hin und Her schlichtweg zu toxisch sei: "Ich kann das mit mir selber nicht vereinbaren. Du bist genau der Mann, den ich draußen gar nicht haben will, aber hier drin hast du so eine krasse Anziehungskraft mir gegenüber", gesteht sie. Das Ende vom Lied sollte den geschmeichelten Muskelmann sein Lächeln kosten: "Was bedeutet das, ich verstehe das jetzt nicht?", fragt Ferhat – woraufhin Madleine entgegnet: "Dass ich Schluss mache mit dir."

Instagram / fero_chase Ferhat, TV-Star

TVNOW Maddi und Aleks bei "Are You The One?"

Instagram / maddi_ayto Maddi, Reality-Bekanntheit



