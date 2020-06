Von langer Lockenmähne zu kahl rasiertem Schädel! David Schwimmer (53) ist nicht nur ein gefeierter Schauspieler, sondern auch ein echter Vollblut-Papa: Zusammen mit seiner Ex-Frau Zoe Buckman (34) hat der Friends-Darsteller eine neunjährige Tochter. Während der 53-Jährige seine Cleo (9) weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten will, zeigt seine damalige Partnerin im Netz gerne, wie groß ihr Nachwuchs schon geworden ist: So teilt sie auch mit ihren Fans, dass sich die Kleine unbedingt ihre Haare abrasieren wollte!

Auf Instagram präsentierte Cleos Mutter stolz das Ergebnis der radikalen Frisurveränderung. Bis vor Kurzem waren ein paar der Schnappschüsse auf Zoes Profil zu sehen, mittlerweile kann man sie nur noch in den Story-Highlights begutachten. Wie Hollywood Life berichtete, soll sie dazu geschrieben haben, dass Cleo mit ihrer Aktion ein Statement gegen die geltenden Gesellschaftsnormen setzen wollte. Ein Fan der Künstlerin habe daraufhin behauptet, dass sie und ihr Töchterchen auf einen Online-Streich hereingefallen seien. Die Mutter der Neunjährigen konterte diesen Vorwurf mit deutlichen Worten: "Meine Tochter fleht uns seit Monaten an, ihr Haar abzurasieren. Sie hat genug von Knoten und Verwicklungen und sie fühlt sich jetzt frei und so glücklich."

Die kleine Cleo ist jedoch nicht die Einzige, die ein Zeichen setzen wollte: Auch Schauspielerin Ruby Rose (34) entzückte ihre Fans kürzlich mit kurz geschorenen Haaren, in die sie zudem ein Herz rasieren ließ. Damit wollte sie wohl auf die Rassismus-Debatte anspielen, die nach dem brutalen Mord an George Floyd in den USA und auf der ganzen Welt entfachte.

Instagram / zoebuckman David Schwimmer mit seiner Tochter Cleo und Zoe Buckman

Instagram/zoebuckman Cleo Buckman Schwimmer mit Zoe Buckman, Juni 2020

Instagram / rubyrose Ruby Rose im Juni 2020



