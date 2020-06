Pascal Kappés (30) startet tiefenentspannt in sein neues Lebensjahr! Mit seiner Rolle als David wurde der Laiendarsteller in der Daily Soap Berlin - Tag & Nacht bekannt. Inzwischen hat der TV-Star die Serie allerdings wieder verlassen. Im Netz hält der Ex-Mann von Denise Kappès (29) seine Community weiterhin mit regelmäßigen Updates aus seinem Alltag auf dem Laufenden. Heute hat er allen Grund zum Feiern, denn Pascal wird 30 Jahre alt und verbringt seinen Geburtstag auf ganz erholsame Weise!

"Noch nie in meinem Leben habe ich mich so wohl gefühlt und relaxt innerhalb eines Tages", verriet Pascal via Instagram. Die Schnappschüsse zeigen das Geburtstagskind in einem luxuriösen Wellnesshotel in Thüringen. Neben einem ausgiebigen Aufenthalt in der Sauna ließen es sich Pascal und seine Freundin Lea Marie Karrenbrock anschließend auch noch im Whirlpool, in der Erlebnisdusche und bei ihren Massagen gut gehen.

Die Aufnahmen dürften selbst den einen oder anderen Follower des Male-Models etwas neidisch gemacht haben. "Erholt euch schön!" und "Da wäre ich jetzt auch gerne, das sieht ja herrlich aus!" lauten neben den zahlreichen Glückwünschen nur zwei der diversen Kommentare.

