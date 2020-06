Chris Brown (31) und seine Tochter Royalty (6) scheinen ein unzertrennliches Duo zu sein! Erst vor Kurzem feierte Roro, wie sie von ihrem Vater genannt wird, ihren Geburtstag mit der Familie. Dafür fand der Songwriter liebe Worte für seine kleine "Königin", und zusammen pusteten sie die Kerzen ihrer Torte aus. Auch in Sachen Sport können sie sich sehen lassen: Nun bewies das Vater-Tochter-Gespann in einem niedlichen Clip, wie gut sie sich als Basketballteam geben.

In einem kurzen Video auf Instagram veröffentlichte Chris' Mutter Joyce Hawkins einen Ausschnitt aus dem Familienalltag der Browns. Auf seinem Grundstück in Los Angeles kann sich der Rapper auf seinem Basketballplatz austoben. Für die Sechsjährige hat Chris einen tiefer hängenden Korb platziert. Nach zwei erfolgreichen Korbwürfen kann Royalty ihre Freude nicht verstecken und strahlt über das ganze Gesicht. Und wenn nicht jeder Wurf ein Treffer ist, steht ihr der stolze Papa zur Seite und hilft nach: Chris hebt sie hoch, so dass Roro den Ball aus der Höhe zielgenau in den Korb legen kann.

Royalty spielt nicht nur gut Basketball, sondern bietet ihrem Vater auch die Stirn, wenn es ums Tanzen geht. Die Sechsjährige überraschte neulich ihre Follower mit einer Tanzeinlage zu Chris' Lied "Go Crazy". Ihren Fans ist nicht entgangen, dass sie offenbar in die Fußstapfen ihres Vaters tritt. "Man sieht, dass sie Chris Browns Kind ist, das Talent hat sie von ihm geerbt", schrieb ein User begeistert.

Instagram / missroyaltybrown Royalty Brown im Jahr 2020

Getty Images Chris Brown und seine Tochter Royalty 2017

Instagram / chrisbrownofficial Royalty Brown, Tochter von Chris Brown



