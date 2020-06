Schockierende Nachrichten von Isabel Gülck! Die Ballermannsängerin, bekannt unter dem Namen Isi Glück, und ihr Mann, Megapark-Direktor Carlos Lucio, haben es aufgrund der aktuellen Lage nicht leicht: In den vergangenen Monaten war die Sonneninsel wie ausgestorben, der Megapark war geschlossen, Isabel hatte keine Engagements. Nun wurde das Paar auch noch in einen Autounfall verwickelt, als es mit seinen Vierbeinern, Jackson und Junior, auf dem Weg zur Hundeschule war: Ein Motorrad rammte Isis weißen Citroën Cactus.

"Der Unfall war für mich wirklich krass. Ich fahre ohnehin schon immer so vorsichtig und erst recht, wenn ich die Hunde dabei habe", erklärte Isi nun gegenüber Bild. "Ich war mit meinem Wagen schon im Kreisverkehr und hatte das Motorrad in der Ferne wahrgenommen, weil [...] die noch mal richtig aufgedreht und Gas gegeben haben", fuhr die Blondine fort. Sie sei überzeugt davon, dass die zwei Männer auf dem Zweirad sich deutlich verschätzt hatten. "Die beiden sind ungebremst in uns reingefahren. Ich schätze die beiden so auf 18 oder 19 Jahre", fügte die Inselbewohnerin hinzu.

In ihrer Instagram-Story gab Isi heute ein Gesundheits-Update von sich und den Motorradfahrern. Es würde allen den Umständen entsprechend gut gehen, die beiden Männern seien aber noch im Krankenhaus. Die Musikerin stehe auch weiterhin noch unter Schock, sei aber mit leichten Blessuren davon gekommen.

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Ballermannsängerin

Instagram / isi_glueck Auto von Isi Glück nach dem Unfall

Instagram / isi_glueck Carlos Lucio und Isi Glück im Mai 2020



