Kate Wright (29) und Rio Ferdinand (41) verkünden freudige Neuigkeiten! Im vergangenen September gaben sich die Reality-TV-Beauty und der ehemalige Fußballprofi ein Jahr nach ihrer Verlobung bei einer Zeremonie in der Türkei das Jawort. Schon ein paar Monate zuvor wurde spekuliert, dass die Blondine schwanger sein könnte – doch das stellte sich als falsch heraus. Nun aber wollen sie ihrem privaten Glück wirklich die Krone aufsetzen: Die Briten werden bald Eltern!

Das Paar teilt auf Instagram ein Video, das zeigt, wie sie zusammen Rios drei Kindern aus einer früheren Beziehung – Lorenz, Tate und Tia – die Babynews verkünden. "Ich bin schwanger", ruft die 29-Jährige und zeigt ihre kleine Babywölbung. Die Kids springen begeistert von ihren Sitzen auf und fallen den zukünftigen Eltern in die Arme. "Unser Wunsch hat sich erfüllt, ein weiterer Ferdinand ist unterwegs", freut sich der Sportler in dem Post. Er sei total aufgeregt, mit Kate die Schwangerschaft zu erleben und einen weiteren kleinen Menschen in die Welt zu setzen.

Ein Insider hatte bereits vor der Eheschließung ausgeplaudert, dass die beiden sich gemeinsamen Nachwuchs wünschen: "Rio und Kate können es kaum abwarten, ein Baby zu bekommen. Sie wollen eines sofort nach ihrer Hochzeit", verriet die Quelle damals gegenüber The Sun.

