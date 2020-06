Mutiges Statement von Harald Glööckler (55)! Eigentlich kennt man den Modeschöpfer nur mit einer dicken Schicht Make-up. Als pompöse und extravagante Kunstfigur umgibt er sich gerne mit Prunk und versprüht gute Laune. Auch seine Optik ist dem Designer überaus wichtig. Lidschatten und ein akkurater Bart gehören zu den Markenzeichen des Designers. Jetzt zeigt Harald, dass er auch anders kann. Er präsentiert sich nun ganz natürlich.

Auf seinem Instagram-Kanal lud der 55-Jährige einen Schnappschuss aus dem heimischen Badezimmer hoch, der ihn ganz ohne Schminke zeigt. Den ehrlichen Einblick in seinen Alltag kommentierte er scherzhaft mit den Worten: "Wenn man frühmorgens direkt nach dem Aufstehen der nackten Wahrheit ungeschminkt ins Auge blickt." Für viele Fans dürfte das ein ungewohnter Anblick sein, schließlich ist Harald sonst immer perfekt gestylt unterwegs. Was ihn dazu motiviert hat, so ein Pic von sich hochzuladen, verriet er seiner Community aber nicht.

Damit ist Harald aber nicht allein. Auch die ehemalige "Germanys next Topmodel"-Kandidatin Klaudia Giez (23) veröffentlichte nun ein Bild von sich, das sie komplett natürlich zeigt. "Ich möchte mich nicht mehr verstecken und mich auch ungeschminkt zeigen, da ich vor allem für die Jüngeren, die mir folgen, ein Vorbild sein und sie ermutigen möchte, sich [selbst] zu akzeptieren", offenbarte die gebürtige Polin auf ihrem Instagram-Kanal.

Anzeige

Getty Images Harald Glööckler, Designer

Anzeige

Getty Images Harald Glööckler 2018 in München

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez in Berlin im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de