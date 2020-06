Aurelio Savina (42) ist überglücklich! Der Italiener suchte in den vergangenen Jahren vergeblich die große Liebe. Bei Die Bachelorette fand er 2014 in Anna Hofbauer (32) keine neue Partnerin. Und auch bei Bachelor in Paradise ging er leer aus. Jetzt überraschte er seine Fans mit diesen News: Aurelio ist wieder vergeben. Gegenüber Promiflash verrät er nun einige Details zu seiner neuen Beziehung.

Im Promiflash-Interview kommt der 42-Jährige aus dem Schwärmen über seine Partnerin gar nicht mehr heraus. "Sie ist so unfassbar weitsichtig, tolerant und ihre emotionale Intelligenz hat mich letztlich komplett überzeugt", erklärt die TV-Persönlichkeit. Vor allem eine Gemeinsamkeit haben die beiden: Sie würden die gleiche Leidenschaft in Bezug auf Wölfe teilen.

Seit Mitte Mai ist der tätowierte Muskelmann mit seiner Liebsten nun schon zusammen. Die beiden lernten sich damals im Internet kennen. "Das war schon besonders", berichtet er. Vor allem die Aufmachung ihres Insta-Accounts habe ihn beeindruckt. Durch zahlreiche Bilder von Wölfen, die sie gepostet hatte, wurde er im Endeffekt auf seine Freundin aufmerksam.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina mit seiner Freundin

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina im Februar 2020



