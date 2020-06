Aurelio Savina (42) ist wieder verliebt! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat hatte in den vergangenen Jahren stets vergeblich nach der ganz großen Liebe gesucht: Nachdem er noch 2017 mit seiner damaligen Verlobten Lisa Freidinger (31) am Sommerhaus der Stars teilgenommen hatte, endete die Beziehung überraschend. Anschließend bandelte er bei Bachelor in Paradise mit Samantha Justus (30) an – doch auch diese Liaison ging in die Brüche. Nun scheint das Model mit italienischen Wurzeln jedoch die Eine gefunden zu haben: Aurelio zeigt stolz seine neue Freundin!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Kuppelshow-Kandidat am Freitagabend das erste Bild mit seiner Liebsten: Glücklich strahlt eine dunkelhaarige Schönheit neben Aurelio in die Kamera, während sie sich liebevoll an ihn schmiegt. Zu dem Foto schrieb der 42-Jährige voller Leidenschaft: "Jetzt wisst ihr es. Das ist die Frau, die mit dem Wolf tanzt. Ich hoffe, dieser Tanz findet niemals ein Ende, meine Wölfin! Danke, für all das, was du bist!"

Von prominenten Followern wie Daniela Büchner (42) und Christina Graß (31) gab es zu diesem Kuschel-Outing bereits erste Glückwünsche. Doch wer ist die neue Frau an Aurelios Seite? Die Beauty nennt sich selbst Lala, zeigt sich im Netz gerne etwas freizügiger und ist allem Anschein nach Tattoo-Model. Sind die beiden für euch ein süßes Paar? Stimmt unten ab.

Anzeige

TVNOW "Bachelor in Paradise"-Kandidat Aurelio Savina

Anzeige

Instagram / _theycallme_lala_ Lala, Freundin von Aurelio Savina

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, "Bachelor in Paradise"-Kandidat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de