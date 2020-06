Die letzten Wochen waren für die Germany's next Topmodel-Kandidatin Lijana eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Zwar hatte sie sich den Einzug ins Finale der Castingshow hart erarbeitet, doch von den Zuschauern erhielt sie keinen Zuspruch. Es ging sogar so weit, dass das Model unter Polizeischutz stand, da es sich nicht mehr alleine gegen die Drohungen und den Hass wehren konnte. Doch das hat sich jetzt geändert, denn Lijana erhält mittlerweile positives Feedback von den Usern im Netz.

Auf Instagram zeigt sich die Beauty mit einem Lächeln im Gesicht. "Nicht jeder Weg ist leicht. Ehrlich gesagt waren meine immer schwer", erinnert sich Lijana an ihre Vergangenheit. Gleichzeitig rät die Lehramtsstudentin ihren Followern, immer weiter an sich zu arbeiten und glücklich zu sein. Von negativen Kommentaren fehlt unter ihrem Beitrag jede Spur. "Wow, du bist so schön und eine so schöne Message dazu", "So ein toller Mensch, ein Herz aus purem Gold und bester Charakter" oder "Du bist so stark und das bewundere ich sehr", schrieben nur drei der begeisterten User.

Nachdem die 23-Jährige Hass am eigenen Leib erfahren hat, setzt sie sich mittlerweile für Mobbingopfer ein. "Für mich ist es wichtig, dass man immer etwas Positives herausziehen kann. Ich stehe für die Menschen ein, die gemobbt werden", erklärte Lijana im ZDF-Morgenmagazin Volle Kanne. Indem die angehende Lehrerin Sprechstunden für andere Leidtragende anbietet, möchte sie ein klares Zeichen gegen Mobbing setzten.

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Die Ex-GNTM-Finalistin Lijana im Mai 2020

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Lijana, GNTM-Girl

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lijana



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de