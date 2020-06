Thomas Drechsel (33) blickt auf seinen Abnehmerfolg zurück! Seit Anfang 2009 verkörpert der Schauspieler bei GZSZ die Figur des Max "Tuner" Krüger. Im Laufe der Zeit haben sich aber sowohl seine Rolle als auch er deutlich verändert – vor allem körperlich: Vor wenigen Jahren hatte Thomas nämlich noch knapp 30 Kilo mehr auf den Rippen. Doch schließlich fasste er den Entschluss, ordentlich abzuspecken: Darauf ist er heute sehr stolz.

Im GZSZ-Podcast verriet der 33-Jährige, dass es für ihn schön sei, die alten Folgen der Soap noch einmal zu sehen, in denen er noch etwas mehr gewogen hat: "Natürlich nicht nur im körperlichen Sinne, aber bei mir ist natürlich viel passiert in den letzten Jahren." Das gehöre zu seiner Entwicklung, und alles, was geschehen sei, sei richtig so. "Es ist großartig, jetzt in den Spiegel zu gucken und zu sagen: 'Das gehört zu dir. Damals warst du, du. Jetzt bist du, du. Jetzt siehst du ein bisschen anders aus'", erklärte der Berliner.

Der ausschlaggebende Grund für Thomas' Radikal-Abnahme war der Rat seines Arztes: Dieser sagte ihm damals, dass er, wenn er nicht bald anfange abzunehmen, in einigen Jahren mit Diabetes und Schlaganfällen zu kämpfen haben würde.

