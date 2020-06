Aleksandar Petrovic (29) versucht bereits zum zweiten Mal, sein Liebes-Glück in einer Kuppelshow zu finden! Seinen ersten TV-Auftritt hatte der Muskelmann in der vergangenen Staffel von Love Island – für eine neue Beziehung hatte es jedoch nicht gereicht. Deshalb sucht der Maschinenbauingenieur jetzt sein Perfect Match in der neuen Sendung Are You The One?. In einem Promiflash-Interview verriet Aleks nun, welche der beiden Datingshows mehr nach seinem Geschmack ist.

"Mir hat 'Love Island' viel mehr gefallen, da der Cast deutlich besser war", offenbarte er gegenüber Promiflash. Die Stimmung der Inselbewohner sei eindeutig entspannter und positiver gewesen, sodass alle die gemeinsame Zeit genossen hätten. Im Gegenteil dazu seien die Kandidaten bei 'Are You The One?' verschlossener, "was mich persönlich sehr genervt hat und ich deshalb zu Beginn so zurückhaltend war", erklärte Aleksandar.

Doch die neue Datingshow sei nicht in jeder Hinsicht schlechter als die beliebte Sendung 'Love Island': "Die Location und die Villa [sind] deutlich luxuriöser und hochwertiger", schwärmte der 29-Jährige von seinem Aufenthalt in Südafrika. Sein voriges Inselabenteuer fand nämlich auf Mallorca statt, wo es Aleks anscheinend nicht ganz so gut gefallen hatte.

Instagram / denise.loveisland2019 Danilo, Aleks, Amin, Dana, Denise Erik, Marcel, Melissa und Lina

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Influencer

RTL II Aleksandar Petrovic, "Love Island"-Teilnehmer



