Schlüpfrige Enthüllungen bei Are You The One?! Wie jede Woche müssen die Kandidaten der Kuppelshow auch dieses Mal zu einem Match antreten, um sich ihre Dates zu erspielen. In Folge elf der aktuellen Staffel sind die Frauen an der Reihe – und dabei wird es pikant. Sie müssen erraten, mit wie vielen Damen ihre männlichen Mitbewohner in der Vergangenheit bereits Sex hatten. Eine der Antworten toppt dabei alles!

Michelle Dahmen teilt in dem Ratespiel am treffsichersten die Anzahl der Bettkontakte den jeweiligen Lovern zu – sie errät sechs von acht Zuordnungen. Und wie lauten die korrekten Sex-Nummern? Die Brünette geht davon aus, dass René (29) mit zehn Frauen intim wurde – Volltreffer! Ferhat (27) traute sie 45 Kerben im Bettpfosten zu, Elisha Crowd sogar 55 und Juliano 60 – alles korrekt. Dominic Ewig (24) bekommt von der 24-Jährigen ein Fragezeichen – was tatsächlich auch Domis Antwort bei der TV-Befragung war.

Stellt sich nun die Frage: Wer steckt hinter der stattlichen Beischlaf-Summe von 150, die nicht nur Sabrina "echt eklig" findet? Es ist Aleksandar Petrovic (29) – der im Interview erklärt: "Ich kann sagen, dass ich meine Erfahrung gesammelt habe, dass ich mich ausgetobt habe, meinen Spaß hatte und das finde ich auch sehr wichtig." Axel Dieterle und Kevin Yaniks Anzahl vertauschte Michelle allerdings. Während der Flirt von Katharina Wagener (25) nur mit sieben Ladys schlief, waren es bei seinem Kollegen immerhin 20.

