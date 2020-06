Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, Motsi Mabuse (39) und Evgenij Voznyuk! Im Juni 2017 schlossen die beiden Profitänzer auf Mallorca den Bund fürs Leben. Nach einem Jahr waren sie schon zu dritt: Motsi brachte eine Tochter auf die Welt. Nach drei Jahren Ehe widmet die Let's Dance Jurorin ihrem Evgenij liebevolle Worte zum Hochzeitstag und sagt: Die Liebe zu ihrem Ehemann kenne keine Grenzen!

"Es gibt kein Heilmittel gegen die Liebe, außer mehr zu lieben. Alles Gute zum Hochzeitstag, Herr Evgenij Voznyuk", schwärmte der TV-Star von seinem Partner auf Instagram. Dabei erinnerte sich die Tanztrainerin mit einem Video an ihre Vermählung zurück. Der erste Clip zeigt die gebürtige Südafrikanerin in einem kurzen weißen Kleid mit einem Blumenstrauß in der Hand. Herrlich entspannt posiert sie barfuß auf einem Waldweg, während ihre weißen High Heels vor ihren Füßen liegen.

In der zweiten Sequenz befinden sich Motsi und Evgenij in einem Standesamt. Liebevoll einander zugewandt, besiegeln sie ihre große Liebe, während ihr Ehemann seiner Liebsten ein Küsschen auf die Nase gibt. "Durch dick und dünn, du und ich", setzte Motsi ihre rührenden Worte fort und untermalte ihren Beitrag mit roten Herzchen. Vor allem ihre "Let's Dance"-Kollegen ließen es sich nicht nehmen, zum dreijährigen Eheglück zu gratulieren. "Felicidades", beglückwünscht Jorge Gonzalez (52) die Eheleute auf spanisch. "Let's Dance"-Profitänzer Vadim Garbuzov (33) schickte drei Küsschen-Smileys.

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse, April 2020

Gulotta, Francesco / ActionPress Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk im April 2018

Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk, 2020



