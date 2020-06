Lange kann es nicht mehr dauern, bis das Wolf-Baby kommt! Die YouTube-Stars Maren (28) und Tobias Wolf erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seit der süßen Verkündung im vergangenen Dezember halten sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates sowie süßen Babybauch-Schnappschüssen von Maren auf dem Laufenden. Mittlerweile ist die werdende Mama schon im achten Monat – und das ist auch nicht mehr zu übersehen!

Via Instagram teilte die 28-Jährige jetzt ein brandneues Kugel-Foto. Maren posiert in einem luftigen Frühlings-Look auf der Straße. Absoluter Eyecatcher ist natürlich ihr XXL-Bauch, den sie hier liebevoll mit einer Hand liebkost und mit einem engen Highwaist-Rock zusätzlich in Szene setzt. Auffällig ist: Die Körpermitte der Hochschwangeren hat seit dem letzten Update offenbar noch mal einen ordentlichen Schub gemacht und scheint außerdem ein bisschen abgesunken zu sein! Letzteres Phänomen kann – muss aber nicht – auf eine baldige Geburt hindeuten.

Maren ist inzwischen so schwanger, dass sie deswegen schon Abstriche machen muss. So berichtete sie nun schweren Herzens in ihrer Instagram-Story, dass sie nicht der Hochzeit ihres Bruder beiwohnen könne. "Ich bin einfach zu schwanger Leute. [...] Ich hatte auch schon Wehen. Das ist mir einfach zu weit mit sechs Stunden Autofahrt insgesamt", erklärte die Netz-Schönheit.

